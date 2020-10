Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Vereinsheim

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 14.10.2020, hebelte ein bislang unbekannter Täter an einem Vereinsgebäude in der Schillerstraße ein Fenster auf und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut.

Um 11:15 Uhr meldete ein Passant der Polizei ein aufgebrochenes Fenster an der Stirnseite des Vereinsheims. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der Täter in die dahinterliegende Umkleide und weitere Räume. Diese durchsuchte er nach Diebesgut und verließ anschließend in unbekannte Richtung den Tatort. Ob er etwas entwendet hat, ist Teil der Ermittlung.

Anwohner und Passanten die etwas Auffälliges bemerkt haben, und unter Umständen Hinweise zum Täter liefern können, wenden sich an das Polizeipräsidium Bielefeld: 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell