Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe stehlen 7er BMW

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Unbekannte entwendeten zwischen dem 11.01.2020 und 13.01.2020, ein Fahrzeug vom Gelände eines Autohauses an der Artur-Ladebeck-Straße.

Nach Angaben des Händlers stand die schwarze Limousine aus dem Baujahr 2006 am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, noch auf der Verkaufsfläche an der Artur-Ladebeck-Straße und der Straße Sandhagen. Am Montagmorgen, gegen 09:30 Uhr bemerkte er den Diebstahl des BMW 750i.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell