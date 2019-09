Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuberduo erbeutet Bargeld

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Zwei Räuber überfielen am Freitag, den 13.09.2019, einen Bielefelder am Eggeweg und bedrohten ihn mit einer Pistole und einem Messer.

Der 33-jährige Bielefelder ging gegen 3:00 Uhr die Straße Windfang in Richtung Eggeweg entlang. Nach einer Weile bemerkte er, dass ihm zwei Männer folgten. Einer von ihnen führte dabei ein Telefonat. An der Kreuzung zum Eggeweg stand einer der Männer plötzlich vor ihm. Nach Angaben des Bielefelders bedrohte ihn der Mann mit einer Pistole und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Als der 33-Jährige dieser Aufforderung nicht nachkam, sei der zweite Mann erschienen. Dieser bedrohte ihn nun mit einem Messer und forderte ihn auf, seine Jacke auszuziehen. Dieser Aufforderung kam der Bielefelder nach. Nachdem die Männer seine Jacke durchwühlt hatten, schmissen sie sie zu Boden. Dabei sei, dem Bielefelder nach, sein Mobiltelefon beschädigt worden. Anschließend hätten sie ihn auf gefordert, sein Bargeld herauszugeben. Das habe der 33-Jährige getan. Einer der Täter flüchtete entlang der Straße Windfang, der andere rannte in Richtung Bodelschwinghstraße.

Der Beschreibung des Bielefelders nach war einer der Räuber etwa 1,75 Meter groß. Er trug schwarze Kleidung, dazu Nike Schuhe. Zudem war er maskiert. Trotz Maske erkannte der Bielefelder einen Bart und dass der Unbekannte ein südländisches Erscheinungsbild hatte. Außerdem hatte der Unbekannte eine Pistole bei sich.

Der zweite Täter war etwa 1,68 Meter groß. Er trug eine helle Sommerjeansjacke und ebenfalls Nike Turnschuhe. Er war mit einem Butterfly Messer bewaffnet.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell