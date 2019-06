Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Unfälle mit Fußgängern

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide, Mitte, Brackwede - Am Wochenende des 01. Und 02.06.2019 ereigneten sich drei Unfälle mit beteiligten Fußgängern.

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Bielefelder die Rabenhofstraße stadteinwärts. Als er mit seinem VW Passat nach links in die Stauferstraße abbiegen wollte, ließ er zunächst eine ihm entgegenkommende Fahrradfahrerin passieren, die die Stauferstraße überquerte. Beim Anfahren kollidierte er jedoch mit einer 26-jährigen Fußgängerin. Die Bielefelderin kreuzte die Stauferstraße von der anderen Seite.

Die 26-jährige Bielefelderin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag gegen 13:30 Uhr beabsichtigte ein 54-jähriger Bielefelder die Heeper Straße, nahe der Einmündung zur Hermann-Delius-Straße zu Fuß zu überqueren. Er tastete sich bis zur Linksabbiegerspur vor. Als er die stadteinwärts führende Fahrbahn überquerte, erfasst ihn eine 84-jährige Bielefelderin mit ihrem Daimler SLK.

Der 54-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Bielefelder alkoholisiert unterwegs gewesen war.

Die Windschutzscheibe des Fahrzeugs wurde dabei leicht beschädigt.

Wenig später, gegen 16:00 Uhr, touchierte eine Taxifahrerin ein geparktes Fahrzeug an der Hauptstraße in Brackwede. Sie fuhr mit ihrem Opel Zafira die Auffahrt eines Parkplatzes nahe der Bodelschwinghstraße hinauf. Dort hielt ein 62-jähriger Bielefelder mit seinem Ford Focus am Fahrbahnrand, in der Nähe der Parkbuchten. Währenddessen befand sich sein 33-jähriger Sohn hinten rechts am Fahrzeug, um den vierjährigen Enkelsohn im Sitz anzuschnallen. Beim Zusammenprall schob der Opel Zafira den Ford Focus ein Stück nach vorne. Dabei fiel der 33-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht.

Das Kind blieb unverletzt.

Im Taxi befanden sich keine Fahrgäste.

An den Fahrzeugen wurde der Frontstoßfänger, beziehungsweise der Heckstoßfänger beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell