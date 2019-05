Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte Diebe entwenden zwei hochwertige E-Bikes

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Senne - Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl von zwei hochwertigen E-Bikes am Montagvormittag, 27.05.2019, aus einem Carport am Schillingshofweg.

Zwischen 6 Uhr und 11 Uhr gelang es Unbekannten, die mit einem separaten Fahrradschloss an einem Pfeiler angeschlossenen E-Bikes aus dem Carport zu entwenden und damit zu verschwinden. Der geschätzte Gesamtwert der gestohlenen Fahrräder beträgt 1600,- Euro.

Die Eigentümerin hatte zuvor, am Sonntagmittag, zwei unbekannte Männer in der Straße bemerkt. Sie waren zwischen 18 und 22 Jahre alt, circa 170 cm bis 180 cm groß, einer trug eine Pudelmütze, der andere hatte schwarze gewellte Haare, beide trugen eine dunkle, lederähnliche Jacke.

Die Eigentümer der E-Bikes hatten schon Sicherungsmaßnahmen gegen Fahrraddiebstahl getroffen, die Polizei weist auf weitere Möglichkeiten hin, um sich vor Fahrraddiebstahl zu schützen: Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad mittels massiver Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlössern an einem feststehenden Gegenstand an, auch in Fahrradkellern oder anderen Unterstellmöglichkeiten, wie Garagen und Carports. Aufwand und Stabilität der Sicherungen sollten - vor allem bei teuren Fahrrädern und Elektro-Bikes - dem Wert entsprechen. Ungeeignet sind Schlösser, die nur die Räder blockieren, da Diebe das Rad ohne Mühe wegtragen und verladen können. Auch dünne Bügelschlösser, Ketten oder (Spiral-)Kabel bieten keine Sicherheit, da sie schnell und leicht durchtrennt werden können.

Weitere Tipps gegen Fahrraddiebstahl finden Sie auf der Internetseite der Polizei Bielefeld: https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/polizei-gibt-tipps-gegen-fahrraddiebstahl

Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl erbittet die Polizei, KK 15, unter Tel. 0521/545-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell