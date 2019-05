Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebstahl in Gaststätte

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Unbekannte Taschendiebe nutzten am Donnerstag, 23.05.2019, in einer Gaststätte am Jahnplatz eine günstige Gelegenheit, um eine Geldbörse aus einer Jacke zu entwenden.

Gegen 13.10 Uhr hielt sich ein 55-jähriger Bielefelder in einer Gaststätte am Jahnplatz zum Mittagessen auf. Er hatte mit seinen Begleitern an einem Tisch zum Essen Platz genommen und dabei seine Jacke über die Lehne eines freien Stuhls neben sich gehängt. Wenig später bemerkte er den Diebstahl seiner Geldbörse aus der Innentasche seiner Jacke. Nach Bemerken des Diebstahls erinnerten sich seine Begleiter an zwei 20- bis 30-jährige Männer mit südländischem Erscheinungsbild, die rücklings am Nebentisch, in Zugriffsnähe zum Stuhl mit der Jacke Platz genommen hatten. Sie hatten ihren Platz dann aber ohne Bestellung zeitnah wieder verlassen. Ein Zusammenhang zu dem Taschendiebstahl liegt nahe. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Denken Sie daran: Die Diebinnen und Diebe nutzen sorgloses und unachtsames Verhalten oder die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus. Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie aus den Augen. Nehmen Sie Geldbörsen, Mobiltelefone, Schlüssel usw. immer aus Kleidungsstücken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen. In Gaststätten auch Taschen nicht an die Stuhllehne hängen, sondern auf Ihren Schoß stellen oder auf den Boden, fixiert zwischen Ihren Füßen. Legen Sie auch Ihr Mobiltelefon nicht offen auf den Tisch, sondern behalten Sie es in einer verschlossenen Tasche.

Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind, verständigen Sie umgehend die Polizei und lassen Sie Debit- oder Kreditkarten unverzüglich sperren, wenn diese abhandengekommen sind. Dazu steht Ihnen unter der Telefonnummer: 116 116 ein gebührenfreier Sperrnotruf zur Verfügung.

