Polizei Bielefeld

POL-BI: Getränkediebe auf der Flucht gestellt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Anwohner informierte am Samstag, den 04.05.2019, die Polizei über Diebe, die aus einem Gastronomiestand in der Obernstraße sieben Getränkeflaschen stahlen. Beamte nahmen zwei Täter vorläufig fest.

Gegen 02:50 Uhr nahm ein 30-jähriger Anwohner laute Geräusche von der Obernstraße wahr und sah aus dem Fenster. Er beobachtete drei Personen, die sich einem der für eine Veranstaltung aufgestellten Getränkestände näherten. Die Unbekannten öffneten die Plane und betraten den Stand. Als die Personen mit ihrer Beute in Richtung Alter Markt davongingen, rief der Zeuge die Polizei.

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte auf der Anfahrt einen 20-jährigen Bielefelder mit einer Sektflasche in der Hand. Als die Polizisten ihn ansprachen, blieb er stehen. Die Beamten stiegen aus dem Wagen aus und sahen zwei Personen, die zwischen geparkten Fahrzeugen geduckt in Richtung Niedernstraße flüchteten. Einer anderen Polizeistreife fiel einer der zwei flüchtenden auf dem Niederwall auf, als er in Richtung Rathaus lief. Die Beamten verfolgten ihn in der Körnerstraße. Hier bemerkte der 18-jährige Bielefelder den Streifenwagen und flüchtete in die Turnerstraße, wo die Polizisten ihn nach kurzer Verfolgung stellten. Bei ihm fanden die Beamten aus dem Stand gestohlene Werbeartikel. Der dritte Täter, bekleidet mit einer roten Kapuzenjacke, gelang die Flucht.

Strafverfahren gegen die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen sind eingeleitet.

