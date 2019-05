Polizei Bielefeld

POL-BI: Überfall auf Supermarkt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildsesche - Zwei unbekannte Räuber haben am Freitag, 03.05.2019, Mitarbeiter eines Supermarktes in Schildesche überfallen.

Gegen 21:10 Uhr erschienen die beiden Unbekannten in dem Geschäft an der Hermann-Schäffer-Straße. Sie passten die vier anwesenden Angestellten zum Geschäftsschluss ab und forderten Geld. Dabei gab sich ein Räuber sehr aggressiv und brutal. Er schlug eine Mitarbeiterin in den Rückenbereich, eine andere in den Bauchbereich und bedrohte die Vier mit einer Waffe.

Teilweise ließen sich die zwei maskierten Räuber Münzen und Geldscheine aushändigen - sie bedienten sich aber auch selbst. Nach kurzer Zeit verließen sie den Supermarkt und flüchteten in nicht bekannte Richtung. Ihre Beute transportierten sie in einer Plastiktüte ab, die sie mitgebracht hatten.

Die Beschreibung der beiden Tatverdächtigen:

Der erste aggressivere Mann war circa 25 Jahre alt und sehr schlank. Er trug eine schwarze Sturmmaske, eine Jogginghose und weiße Nike Schuhe mit roten Streifen.

Der zweite Mann war ebenfalls circa 25 Jahre alt und sehr schlank. Er trug eine schwarze Sturmmaske, eine Jogginghose und helle Schuhe.

Einer der beiden Männer war mit einem Schlumpfpullover bekleidet.

Hinweise bitte unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

