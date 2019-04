Polizei Bielefeld

POL-BI: Transporter gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Nacht zu Dienstag, 16.04.2019, haben Autodiebe einen Mercedes Sprinter in Bielefeld Mitte entwendet. Zudem registrierte die Polizei zwei Versuche, Hochdachkombis zu stehlen.

Zwischen Montag, 16:45 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, erschienen Autodiebe in der Bloomestraße. Auf einem Firmengelände verschafften sie sich Zutritt zu einem abgestellten Mercedes Sprinter. Der Transporter trug Herforder Kennzeichen und stammt aus dem Baujahr 2014.

Eine Bielefelderin und ein Bielefelder entdeckten am Dienstag- und am Mittwochmorgen Ungewöhnliches an ihren beiden Autos.

An dem Renault Kangoo bemerkte die 42-Jährige, dass eine Tür geöffnet wurde. Außerdem hatte jemand die Klappe des Sicherungskastens im Fahrzeuginnenraum entfernt. Sie hatte ihren Wagen am Montag gegen 19:00 Uhr verschlossen in der Ravensberger Straße abgestellt.

Der 31-jährige Besitzer eines Citroen Belingo fand am Mittwoch sein Auto unverschlossen in der Brandenburger Straße vor. Er hatte es am Vortag gegen 17:00 Uhr verriegelt abgestellt. Der 31-Jährige entdeckte eine ausgehängte Abdeckklappe eines Kabelbaums.

Die Polizei erinnert:

Sollten Sie etwas Auffälliges in Ihrem Wohngebiet bemerken, dann informieren sie sofort die Polizei per 110 Notruf. Beobachtungen von fremden Fahrzeugen oder Personen, die sich beispielsweise für geparkte Autos oder für Wohnhäuser interessieren, sollten Sie der Polizei melden.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell