POL-BI: Fenster in Kippstellung machen es Einbrechern leicht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag, den 12.04.2019, sowie am Freitagmittag in zwei Mehrfamilienhäuser an der Ernst-Rein-Straße und der Straße Am Kamphof ein.

Zwischen dem 11.04.2019, 21:00 Uhr, und dem 12.04.2019, 07:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in der Ernst-Rein-Straße, in der Nähe der Meller Straße. Eines der Fenster im Erdgeschoss war in Kippstellung, wodurch die Einbrecher in das Gebäudeinnere eindringen konnten. Sie entwendeten Bargeld und einen Laptop. Unweit entfernt, in der Straße am Kamphof, fanden Einbrecher ein weiteres Fenster in Kippstellung. Zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr stiegen sie über das Fenster in das Mehrfamilienhaus ein und entwendeten Bargeld, Schmuck, einen Rucksack, Elektronikartikel und ein Musikinstrument.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

