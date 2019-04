Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorrad während einer Probefahrt gestohlen

Bielefeld (ots)

CB / Bielefeld / Sennestadt - Am Sonntag, den 14.04.2019, entwendete ein Unbekannter ein Motorrad während einer Probefahrt aus der Straße Sennestadtring.

Gegen 18.30 Uhr trafen sich ein Unbekannter und ein 25-jähriger Bielefelder mit seiner 24-jährigen Freundin am Sennestadtring. Der Bielefelder bot eine weiße Honda CS57 zum Verkauf an, die der Unbekannte in Augenschein nahm. Der Tatverdächtige fragte nach einer Probefahrt über den Hof, die ihm der 25-jährige Verkäufer gestattete. Statt jedoch eine Runde über den Hof zu fahren, fuhr der Dieb vom Hof und entschwand in Richtung Ramsbrockring. Der 25-Jährige informierte umgehend die Polizei. Laut Aussage des Bielefelders und seiner Freundin sei der Mann ohne Helm losgefahren und an dem Motorrad sei noch kein Kennzeichen montiert gewesen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: -circa 24 Jahre -circa 185 cm groß, schlank -Brille -auffällig viele Pickel an der Stirn -dunkel graue enge Jeanshose

Die Beschreibung des Motorrads: -Honda SC57 -weiß -goldene Griffe und Felgen -FIN JH2SC57A84M001639 -ca. 4000 Euro aktueller Wert

Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

