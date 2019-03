Polizei Bielefeld

POL-BI: BMW von Einfahrt gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Die Polizei sucht Fahrzeugdiebe, die in der Nacht auf Dienstag, den 19.03.2019, einen grauen BMW aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße Am Waldschlößchen gestohlen hatten.

Als gegen 03:15 Uhr der Bewegungsmelder in der Einfahrt des Hauses anging, wurden die Bewohner des Hauses skeptisch und schauten aus dem Fenster. Sie beobachteten, wie sich Unbekannte mit ihrem Auto rückwärtsfahrend von der Hofeinfahrt entfernten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten eine Fahndung des Keyless-Go-Fahrzeuges ein. Nach intensiven Ermittlungen fanden die Beamten den gestohlenen BMW in der Straße Hauptmannsfeld. Die Außenbeleuchtung des Fahrzeugs war eingeschaltet, von den Dieben fehlte aber jede Spur. In den vorangegangenen Wochen und noch am selben Abend hatte das Paar zwei auffällige, männliche Personen beobachtet, die sich in der Straße aufgehalten hatten. Ihrer Beschreibung nach sind sie etwa 25 Jahre alt, circa 1,84 Meter groß und etwas untersetzt. Sie trugen teuer Markenkleidung und hatten einen anrasierten Haarschnitt. Einer von ihnen trug eine schwarz-dunkelblaue Jacke und der andere eine dunkle Daunenjacke.

Hinweise zu den Fahrzeugdieben nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

