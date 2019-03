POL-BI: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu Durchsuchungen am 16.03.2019 in Bielefeld

Polizei Bielefeld

st/ Bielefeld/ Spenge - Am Samstag, 16.03.2019, durchsuchte die Polizei Bielefeld seit den frühen Morgenstunden neun Objekte im erweiterten Bereich der Bielefelder Innenstadt und in Spenge. Bei dem Polizeieinsatz waren neben zahlreichen Ermittlern der Kriminalpolizei auch Diensthundeführer und Bereitschaftspolizei eingesetzt. Da von einer Bewaffnung der Beschuldigten auszugehen war, waren Spezialeinheiten im Einsatz. Den Durchsuchungen liegen Ermittlungen zu Grunde, die bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld und beim Polizeipräsidium Bielefeld wegen organisierten Drogenhandels geführt werden. Bei den Durchsuchungen wurden Betäubungsmittel im deutlich zweistelligen Kilogrammbereich gefunden. Diese befanden sich in mehreren verschiedenen Objekten. Bei der überwiegenden Menge handelt es sich um Marihuana. Genauere Erkenntnisse zu Menge und BtM-Arten müssen die weiteren Untersuchungen ergeben. In einem Objekt wurden umfangreiche Utensilien aufgefunden, die für den Bau einer Hanfplantage erforderlich sind. Des Weiteren fanden die Ermittler Gegenstände, die vermutlich aus Einbrüchen stammen. Neben 6 Fahrzeugen wurde darüber hinaus Bargeld in einem hohen fünfstelligen Bereich sichergestellt. 10 tatverdächtige Personen wurden festgenommen, von denen 5 nach richterlicher Anordnung am 17.03.2019 in Untersuchungshaft gingen. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt, da die Ermittlungen noch andauern.

