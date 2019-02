POL-BI: Schüler stößt mit Stadtbahn zusammen

Polizei Bielefeld

MK / Bielefeld - Schildesche - Bültmannshof - Ein Schüler ist am Dienstagmorgen, 19.02.2019, an einer Stadtbahnhaltestelle an der Kurt-Schumacher-Straße leicht verletzt worden. Er trug Kopfhörer, als er die Bahngleise betrat und sich bereits ein Stadtbahnzug in Richtung stadteinwärts näherte.

Mehrere Fußgänger beabsichtigen gegen 08:35 Uhr die Bahngleise am Ende der Haltestelle "Bültmannshof" aus Richtung der Parkanlage zu überqueren. Die Personen, außer einem 11-Jährigen, hatten die ankommende Stadtbahn in Richtung Innenstadt erkannt und waren an den blinkenden Warnampeln stehengeblieben.

Der Fahrer der Stadtbahn hatte sich der Haltstelle in langsamer Fahrt angenähert. Als er erkannte, dass der Junge möglicherweise weitergehen könnte, löste er die Warnklingel der Bahn aus und bremste. Der 29-jährige Fahrer konnte den Unfall mit der Straßenbahn und dem Kind nicht mehr verhindern. Bei dem Anstoß wurde der Schüler leicht im Kopfbereich verletzt.

An der Unfallstelle hatten mehrere Zeugen berichtet, dass der verletzte 11-Jährige zum Unfallzeitpunkt Kopfhörer und ein Mobiltelefon in der Hand trug.

