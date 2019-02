Polizei Bielefeld

POL-BI: Parfüm-Dieb wehrt sich

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Ladendetektiv hielt am Montag, den 18.02.2019, einen Täter nach dem Diebstahl von Parfüm in einer Drogerie in der Bahnhofstraße fest. Der Dieb setzte sich zur Wehr.

Gegen 12:15 Uhr fiel dem Ladendetektiv des Geschäftes eine Person auf, die Parfümpackungen aus der Auslage nahm. Der Zeuge beobachtete, wie der Mann die Packungen in seine Jackentasche steckte und die Kasse passierte, ohne die Ware zu bezahlen.

Der Ladendetektiv sprach den 22-jährigen Dieb an und hielt ihn fest. Der Festgehaltene versuchte, sich durch Schläge zu befreien. Ein Zeuge eilte dem Ladendetektiv zur Hilfe und zusammen hielten sie den Täter bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Die Parfüms im Wert von mehreren Hundert Euro blieben im Geschäft. Die Beamten nahmen den polizeibekannten Täter, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, mit zur Wache. Kriminalbeamte führten ihn am Dienstag, 19.02.2019, dem Richter vor, der Haftbefehl erließ.

