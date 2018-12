POL-BI: Dieb gibt sich als "Bekannter" aus

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Am Mittwoch, den 05.12.2018, erbeutete ein Täter mit Hilfe eines Täuschungsmanövers in einer Wohnung am Niedermühlenkamp Geld. Er entkam mit der Beute.

Ein Unbekannter sprach gegen 11:00 Uhr einen Rentner an einer Bankfiliale an der Oldentruper Straße an. Der Mann behauptete, dass der Bielefelder ihn kenne und redete ununterbrochen auf ihn ein. Schließlich nahm der Senior den vermeintlichen Bekannten mit in seine Wohnung. In dem Wohnzimmer zog der Täter aus seiner Sporttasche eine Uhr und gab vor, sie dem Wohnungsinhaber zu schenken. Der Bielefelder lehnte ab. Danach verließ der Täter die Wohnung des Opfers und ging in Richtung Spindelstraße. Als der Rentner in sein Wohnzimmer zurückkehrte, fand er sein Portemonnaie auf dem Boden liegend und geleert vor.

Das Opfer beschreibt den Täter als südländisch aussehend, circa 50 Jahre alt, 170 cm bis 175 cm groß, mit 3-Tage-Bart, bekleidet mit dunkler Baseballkappe, grauem Oberteil (keine Jacke), dunkler Hose und sehr sauberen und gepflegten Lederschuhen. Er trug eine Sonnenbrille und eine große Sporttasche mit Werbeaufschrift.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

