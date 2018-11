POL-BI: SUV Sommerräder gestohlen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Altenhagen - Unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Dienstag, 20.11.2018 in Altenhagen einen Satz Sommerräder von einem Audi Q3 abgebaut.

Ein 53-jähriger Bielefelder zeigte am Dienstagmorgen den Diebstahl seiner Autoräder im Polizeibüro in Heepen an. Zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, hatte er seinen Audi Q3 auf einem Privatgrundstück an der Kafkastraße, in Nähe der Einmündung Sandhowe, abgestellt.

Die Diebe hatten Pflastersteine auf dem Grundstück gefunden und sie unter den Audi geschoben, um die 19 Zoll Audi Aluräder im "Fünf Doppelspeichen Offroad Design" - in der Ausführung 8,5 J x 19 - zu demontieren. Auf den Alufelgen waren Sommerreifen der Marke "Pirelli" - in der Größe 255/40 R 19 - montiert.

