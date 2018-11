POL-BI: Einbrecher stehlen 55 Zoll Fernseher

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte stiegen zwischen dem 15. und 20.11.2018 in ein Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Schultz-Straße ein.

Im Zeitraum von Donnerstag, 15.11.2018, 07:00 Uhr, bis Dienstag, 20.11.2018, 21:30 Uhr, stiegen Unbekannte auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Schultz-Straße. Der Balkon befindet sich auf der Rückseite des Hauses an der Kreuzung zum Carl-Jockusch-Weg. Daraufhin hebelten sie die Balkontür der Hochparterre-Wohnung auf und gelangten so ins Innere der Wohnung. Dort sahen sich die Einbrecher in mehreren Räumen um und entwendeten einen 55 Zoll Smart TV der Marke Samsung.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet um Zeugenhinweise unter der 0521-5450.

