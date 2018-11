POL-BI: Trickdiebe stehlen Handy nach Ablenkungsmanöver

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - Am Dienstag, den 20.11.2018, stahl ein Unbekannter ein Handy aus der Handtasche einer Frau, während sein Komplize ihren Partner in ein Gespräch verwickelte.

Gegen 17:30 Uhr erschienen zwei Unbekannte im Geschäft einer 56-jährigen Bielefelderin an der Hauptstraße, nahe der Benatzkystraße. Mit dem Hinweis auf den anstehenden Feierabend, bat der 51-jährige Ehemann die Unbekannten, die Räumlichkeiten zu verlassen. Während die Bielefelderin die Ladentür zuschloss, kamen die Unbekannten zurück und sprachen den Ehemann auf Englisch an. Während des Gesprächs nährte sich der zweite Mann der Ehefrau und hielt eine Zeitung zwischen sich und der Frau. Im Anschluss an das Gespräch stellte die Bielefelderin fest, dass ihr Handy aus der Handtasche entwendet wurde. Beschreibung der Tatverdächtigen: Beide sind circa 1,75 m -1,80 m groß und machten einen osteuropäischen Eindruck. Einer der beiden ist ungefähr 25 Jahre alt, schlank und trägt blonde Stoppelhaare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Jeans und einen hellen, dicken Pullover. Auffallend waren seine schlechten Zähne. Der zweite Mann hat dunkle Haare. Er war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Das Kriminalkommissariat 15 bittet um Zeugenhinweise unter der 0521-5450.

