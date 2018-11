POL-BI: Drei Fußgänger bei Verkehrsunfällen verletzt

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte, Brackwede und Oldentrup - Am Dienstag, 13.11.2018, erfassten drei Pkw-Fahrer Fußgänger, darunter zwei Senioren, beim Zurücksetzen oder Abbiegen mit ihren Fahrzeugen.

Gegen 13:00 Uhr übersah ein 51-jähriger Pkw-Fahrer eine 77-jährige Bielefelderin, als er auf einem Parkplatz an der Gotenstraße mit seinem VW Golf zurücksetzte, um auf die Gotenstraße zu fahren. Dabei stieß der Bielefelder mit der Seniorin zusammen, die mit einem Rollator in Richtung Stadtring ging. Die Bielefelderin verletzte sich bei dem Unfall an der Hüfte und am rechten Arm. Der Pkw-Fahrer brachte sie daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Auf der Straße Speckenheide beabsichtigte ein 47-jähriger Bielefelder, gegen 15:30 Uhr, mit seinem VW Tiguan von der Straße über den abgesenkten Bordstein nach links auf die Friedich-Hagemann-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er die 88-jährige Bielefelderin, die zu diesem Zeitpunkt die Friedrich-Hagemann-Straße zu Fuß überquerte. Die Seniorin verletzte sich am Hinterkopf und an Arm und Bein.

Zu einem ähnlichen Zusammenstoß kam es gegen 20:00 Uhr in der Innenstadt, als ein 25-jähriger Bielefelder sein Fahrrad auf dem rechten Gehweg der Bleichstraße in Richtung Kesselbrink schob. Zeitgleich fuhr eine 55-jährige Nissan-Fahrerin auf der Bleichstraße in Richtung Heeper Straße. Beim Abbiegen nach links in die Heeper Straße übersah sie den Fußgänger mit seinem Fahrrad. Dieser verletzte sich leicht und es entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

