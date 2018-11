POL-BI: Ausgehobener Gully-Deckel beschädigt Polizeiwagen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Am Dienstag, den 13.11.2018, hoben Täter aus der Fahrbahn der Straße Am Stadtholz einen Gully-Deckel aus. Polizisten überfuhren ihn im Dunklen. An dem Streifenwagen entstand Sachschaden.

Gegen 23:40 Uhr befuhren Polizeibeamte mit dem BMW-Funkstreifenwagen die Straße Am Stadtholz von der Eckendorfer Straße kommend. Als sie kurz vor der Straße Werkering einen Schlag wahrnahmen, hielten sie an und stiegen aus. Die Beamten entdeckten auf der Straße einen Gully-Deckel. Unbekannte Täter hatten ihn aus den am Fahrbahnrand befindlichen Gully gehoben und auf die Straße gelegt. An dem BMW entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.

Eine Strafanzeige wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist eingeleitet.

Die Polizei fragt: Wer hat Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell