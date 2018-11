POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall auf der Heeper Straße - 5 verletzte Personen und 3 schwer beschädigte Pkw

Bielefeld (ots) - Am Samstag, 10.11.2018, gegen 19.00 Uhr ereignete sich auf der Heeper Straße ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines zivilen Streifenwagens der Bielefeld Polizei. Der 36-jährige Polizist befuhr mit dem zivilen Dienstfahrzeug die Heeper Straße stadtauswärts und beabsichtige nach links auf den LIDL-Parkplatz in Höhe Haus-Nr. 113 abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw Mini einer 42-jährigen Bielefelderin, die die Heeper Straße stadteinwärts befuhr. Durch diese Kollision wurde der Streifenwagen dann noch gegen einen in der Parkplatzausfahrt wartenden Pkw Daimler Benz eines 54-jährigen Bielefelder gedrückt. In den beteiligten Pkw wurden alle drei Fahrer sowie ein 12-jähriger Junge in dem Pkw Mini und eine 36-jährige Polizistin in dem Streifenwagen verletzt. Die fünf Personen wurden zunächst in Bielefelder Krankenhäuser eingeliefert, die sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Alle drei Pkw wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Heeper Straße für ungefähr 1 Stunde voll gesperrt. Der geringe Verkehr wurde abgeleitet, die Busse von moBiel wurden umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell