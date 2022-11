POL-K: 221108-2-K E-Scooter-Fahrer von Auto erfasst und schwer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots) - In Köln-Lindenthal haben drei Tatverdächtige in der Nacht zu Dienstag (8. November) vergeblich versucht, einen Geldautomaten in einer Bank auf der Dürener Straße zu sprengen. Einer der Verdächtigen hatte laut Zeugen in einem schwarzen BMW an der Ecke zur Landgrafenstraße auf die Komplizen gewartet. Diese beiden maskierten Tatverdächtigen waren nach ...

