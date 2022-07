Polizei Köln

POL-K: 220706-2-K 27-Jährigen mit Drogen in gestohlenem Ford KA gestellt - Diebe haben Zustellerfahrzeuge im Visier

Köln (ots)

Ein Streifenteam hat gestern Abend (5. Juli) in Köln-Heimersdorf einen 27 Jahre alten Kölner in einem vor rund zwei Wochen gestohlenen Ford KA gestellt. Mit geringen Mengen Cannabis und Amphetaminen in den Taschen saß er gegen 20.30 Uhr in dem Fahrzeug auf dem Haselnußweg. Die an dem Wagen angebrachten Kennzeichen gehörten ursprünglich zu einem Opel und waren ebenfalls als gestohlen gemeldet. Die Eigentümerin hatte ihren Ford Ende Juni in Köln-Bilderstöckchen beim Austragen von Zeitungen mit laufenden Motor und unverschlossen an der Straße stehen lassen. Der 27-Jährige gab vor, von dem Diebstahl nichts zu wissen. Das Fahrzeug will er sich von einem Freund geliehen haben.

Anlässlich dieses Falls appelliert die Polizei Köln insbesondere an Paketboten und Zulieferer, ihre Wagen abzuschließen und die Zündschlüssel mitzunehmen - auch wenn sie bedingt durch ihre Arbeit die genutzten Fahrzeuge immer nur für einen kurzen Moment verlassen. Auch beim Be- und Entladen ist Vorsicht geboten. "Die Diebe baldowern die Tatorte nicht groß aus. Sie streifen auf der Suche nach leichter Beute durch die Stadt. Dabei haben sie auch immer Zustellerfahrzeuge im Visier. Selbst wenn der Nutzer "nur kurz" auf der Ladefläche beschäftigt ist, kann die unverschlossene Autotür zur Fahrerkabine den Dieben die passende Gelegenheit bieten." weiß der Leiter des Kriminalkommissariats 74 Ralf Dubendorff aus langjähriger Erfahrung und ergänzt: "An der Frau oder am Mann sind Wertsachen am besten aufgehoben. Dann ist sie oder er auf der sicheren Seite, auch wenn sich die vorderen Fahrzeugtüren bei geöffneter Kofferraumklappe oder Seitentür nicht abschließen lassen sollten." (cs/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell