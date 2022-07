Polizei Köln

POL-K: 220706-1-K Kleinwagen überschlägt sich bei Fluchtversuch - zwei Schwerverletzte

Köln (ots)

Der Versuch eines mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrers (18), vor einer Polizeikontrolle zu flüchten, hat am frühen Mittwochmorgen (6. Juli) in der Auffahrt der Anschlussstelle Vingst ein folgenschweres Ende genommen. Der VW Polo, dessen Halter von der Ausfahrt des 18-Jährigen angeblich nichts gewusst haben soll, überschlug sich nach Kontakt mit einer Leitplanke. Der junge Mann und sein 17 Jahre alter Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Wie sich herausstellte, ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem fanden die Polizisten unter dem Beifahrersitz einen Umschlag mit Marihuana. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Aufgefallen war der alte VW Polo einer Streife gegen 3 Uhr auf dem Vingster Ring. Trotz der Anhaltezeichen hatte der 18-Jährige auf das Gaspedal getreten und mit Geschwindigkeiten von mehr als 130 Stundenkilometern versucht, den Streifenwagen abzuhängen. (nm/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell