Polizei Köln

POL-K: 220530-3-K Raubüberfall auf Tankstelle in Köln-Lindenthal - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle am Freitagabend (27. Mai) in Köln-Lindenthal sucht die Polizei einen 1,75 Meter großen und schlanken Mann im Trainingsanzug. Gegen 22 Uhr soll der Maskierte in der Tankstelle auf der Dürener Straße einen Angestellten (54) mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Mit seiner Beute sei der Verdächtige in unbekannte Richtung geflüchtet.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk/cg)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell