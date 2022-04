POL-K: 220426-1-K Zivilbeamtinnen stellen Taschendieb auf frischer Tat - Haftrichter

Köln (ots) - In der Nacht zu Samstag (24. April) hat die Polizei an der KVB-Haltestelle Moltkestraße in der Kölner Innenstadt drei mutmaßliche Räuber (19, 21, 22) vorläufig festgenommen. Sie sollen kurz zuvor gegen 3 Uhr zwei junge Männer (20, 22) am Aachener Weiher mit abgebrochenen Bierflaschen bedroht, den 20-Jährigen durch einen Schnitt am Rücken verletzt ...

mehr