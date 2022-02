Polizei Köln

POL-K: 220224-3-K Räuber-Quartett aus Wuppertal in Deutz gestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Mittwochabend (23. Februar) vier mutmaßliche Räuber aus Wuppertal im Alter von 17 bis 21 Jahren anhand guter Beschreibungen kurz nach zwei Überfällen im Ortsteil Deutz festgenommen. Bei den aus Wuppertal angereisten Tatverdächtigen stellten die Polizisten die geraubten Mobiltelefone der beiden Geschädigten, einer 22 Jahre alten Studentin sowie eines 35-jährigen Pizzaboten sicher.

Gegen 18.30 Uhr war die junge Kölnerin vom Deutzer Bahnhof mit ihrem Handy telefonierend in Richtung Mindener Straße gegangen. Einer der Heranwachsenden soll der Überraschten an der Ecke Deutzer Freiheit von hinten das Mobiltelefon entrissen und mit der Beute und seinen Begleitern geflüchtet sein. Gegen 20 Uhr alarmierte der Pizza-Lieferant aus einer Wohnung an der nahegelegenen Neuhöfferstraße die Polizei. Nach Verlassen der Lieferanschrift sei er im Hausflur von den Jugendlichen mit einer Schere bedroht worden. Nachdem einer der Verdächtigen ihn die Treppe hinuntergetreten habe, seien die Männer mit seinem Handy und seinem gerade erhaltenen Trinkgeld geflüchtet. (cg/de)

