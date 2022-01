Polizei Köln

POL-K: 220119-9-K/BAB Auffahrunfall am Stauende - zwei Verletzte

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Stauende sind zwei Autofahrer (31, 37) am späten Mittwochnachmittag (19. Januar) auf der A 3 in Richtung Oberhausen zwischen den Anschlussstellen Köln-Mülheim und Leverkusen-Zentrum verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 31-Jährige mit seiner Mercedes C-Klasse aus bislang ungeklärter Ursache gegen 17 Uhr einem Volvo CX40 aufgefahren und hatte diesen gegen die Betonschrammwand gedrückt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die ansprechbaren Verletzten aus ihren Fahrzeugwracks und brachten sie in Krankenhäuser. Ein zwischenzeitlich auf der Autobahn gelandeter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn kommt es derzeit in Richtung Oberhausen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Aktuell läuft der Verkehr über den rechten Fahrstreifen und den Standstreifen. (mw/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell