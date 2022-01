Polizei Köln

POL-K: 220119-2-K Kleintransporter erfasst Fahrradkurier beim Abbiegen - Krankenhaus

Köln (ots)

Bei einem Abbiegeunfall in Köln-Müngersdorf ist am Dienstagnachmittag (18. Januar) ein 19 Jahre alter Fahrradkurier von einem Ford Tourneo (Fahrer: 55) erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte fuhren den Mann mit Gesichtsverletzungen in eine Klinik.

Nach aktuellen Erkenntnissen bog der 55-jährige Fahrer des Kleintransporters gegen 17.00 Uhr von der Straße Am Lindenweg nach links auf den Egelspfad ab. Dabei stieß er im Einmündungsbereich mit dem E-Biker zusammen, der auf dem Egelspfad auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg in Richtung Belvederestraße fuhr. (al/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell