Polizei Köln

POL-K: 220119-1-K Fahnder nehmen Mitglieder mutmaßlicher Hehlerbande fest

Köln (ots)

Nach intensiven Ermittlungen haben Zivilfahnder am Freitagnachmittag (14. Januar) drei mutmaßliche Hehler (22, 25, 30) in Köln-Braunsfeld festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen mehrfach gestohlene Fahrräder und Werkzeuge angekauft und zum Verkauf ins Ausland transportiert zu haben. Beim erneuten Versuch, griffen die Ermittler auf der Stolberger Straße zu und stellten drei voll beladene Transporter sicher. Ein Richter schickte die drei aus der Ukraine stammenden Männer in Untersuchungshaft.

"Bis unters Dach waren die Transporter beladen. Zwischen vielen legal erworbenen Artikeln fanden wir diverses Diebesgut. Vierzehn der 39 sichergestellten Fahrräder haben wir bereits zweifelsfrei angezeigten Diebstählen zugeordnet. Die Ermittlungen zu den 73 sichergestellten Gegenständen, unter anderem weitere Fahrräder und Werkzeuge, und der Beschuldigten dauern derzeit noch an", sagt Jürgen Ogrodowski, Leiter des zuständigen Kriminalkommissariats 45. (cr/as)

