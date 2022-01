Polizei Köln

POL-K: 220107-3-K/BN Sturz bei Flucht vor Polizei - 21 Jähriger verstorben

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Bonn und Polizei Köln geben bekannt:

Nachtrag zu zwei Pressemeldungen der Polizei Bonn vom 26.07.2021

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4978274

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4978436

Der 21-jährige Mann, der am 24.07.2021 (Samstag) in der Bonner Südstadt bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle gemeinsam mit einem Polizeibeamten gestürzt war, ist am Donnerstagnachmittag (6. Januar) im Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen, der aus Neutralitätsgründen bei der Polizei Köln eingerichteten Ermittlungskommission, dauern weiterhin an. (as/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell