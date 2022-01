Polizei Köln

POL-K: 220106-3-K Weißer Kleinwagen erfasst Fußgänger in Finkenberg - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Abbiegeunfall am Montagabend (3. Januar) im Kreuzungsbereich Humboldtstraße/Theodor-Heuss-Straße Köln-Finkenberg sucht die Polizei nach dem Fahrer eines weißen Kleinwagens und seiner braunhaarigen Beifahrerin.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der Gesuchte mit seinem Fahrzeug gegen 18.45 Uhr von der Theodor-Heuss-Straße in die Steinstraße abgebogen, wo er einen querenden Fußgänger (19) mit der Fahrerseite erfasste. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß stoppte der Unfallwagen, fuhr dann aber kurz darauf in Richtung Steinstraße weiter. Der 19-jährige Kölner erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallwagen und/oder den Fahrer/die Beifahrerin geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Verkehrskommissariat 2 zu wenden. (al/rr)

