Polizei Köln

POL-K: 211203-4-K/SI Mutmaßliche Betrüger festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Kölner Fahnder haben am Donnerstagmittag (2. Dezember) bei einer fingierten Paketauslieferung einen mutmaßlichen Betrüger (24) im Kreis Siegen-Wittgenstein und am Freitagvormittag (3. Dezember) seinen 40 Jahre alten Mittäter in Köln festgenommen. Beiden Männern wird vorgeworfen, sich im Namen der Stadt Köln IT-Hardware im Wert von mehreren hunderttausend Euro bestellt zu haben.

Die betroffenen Lieferanten schöpften aufgrund der Lieferadresse in Burbach Verdacht und kontaktierten die Stadt Köln, die sich wiederum bei der Polizei meldete.

Zivilbeamte nahmen den 24 Jahre alten Mann gegen 13 Uhr an einer Lagerhalle in Burbach fest, als dieser auf seine bestellte Ware wartete. Ermittlungen führten die Fahnder zu seinem Kölner Komplizen. Beide Männer sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (mw/ph)

