Polizei Köln

POL-K: 211122-2-K Warnung: Trickdiebe bestehlen Autofahrer - Masche variiert im Detail

Köln (ots)

Nach einer Reihe von Trickdiebstählen aus Fahrzeugen warnt die Polizei Köln Autofahrerinnen und Autofahrer und rät zu gesundem Misstrauen, wenn man von Fremden in oder an seinem Wagen angesprochen wird. Die Täter agieren in aller Regel zu zweit oder zu dritt. Während einer das potenzielle Opfer anspricht und ablenkt, entwendet der Komplize in aller Regel von außen bereits sichtbare Wertsachen aus dem Fahrzeug. Seit Anfang September 2021 ermittelt die Polizei Köln in über 60 Fällen von Trickdiebstählen aus Fahrzeugen. Die meisten Taten ereigneten sich in der Kölner Innenstadt.

Die Masche variiert im Detail: Mal wird freundlich nach dem Weg gefragt, auf einen platten Reifen, ein defektes Licht oder eine Katze unter dem Fahrzeug hingewiesen. Mal tritt und schlägt der "Ablenker" erkennbar grundlos gegen das Auto oder täuscht vor, angefahren worden zu sein. Das Ziel ist immer, die Fahrerin oder den Fahrer zum Aussteigen zu bewegen, damit der Komplize ins Fahrzeug greifen kann.

Zuletzt hat am Freitagnachmittag (19. November) ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Parkhauses in der Innenstadt die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Trickdiebs (46) geführt. Dem aus Frankreich stammenden Mann wird vorgeworfen, zusammen mit zwei noch unbekannten Komplizen eine Handtasche samt Portemonnaie vom Beifahrersitz eines Mietwagens gestohlen zu haben, während die Fahrzeugnutzer ihre Einkäufe einluden. Der Parkhausmitarbeiter erkannte den sich anbahnenden Diebstahl, als die Verdächtigen das Touristenpaar ansprachen. Er verständigte die Polizei, verfolgte die Flüchtenden und konnte den 46-Jährigen bis zum Eintreffen eines Streifenteams festhalten.

Auch mit Blick auf die Weihnachtszeit mit vielen Touristen im Stadtgebiet warnt die Polizei vor dieser Masche und gibt folgende Verhaltenstipps:

1. Schützen Sie Ihre Wertsachen vor neugierigen Blicken und lassen Sie diese nicht offen im Fahrzeugraum liegen. 2. Verriegeln Sie Ihre Türen, sobald Sie im Fahrzeug sitzen. 3. Seien Sie misstrauisch und achten Sie auf Ihre Wertsachen, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. 4. Steigen Sie nicht überhastet aus dem Fahrzeug. Fragen können auch ohne Auszusteigen bei nur ein Stück weit heruntergelassener Seitenscheibe beantwortet werden. 5. Nehmen Sie Ihre Wertsachen immer an sich, auch wenn Sie nur für einen kurzen Moment aussteigen. 6. Schauen Sie sich um, ob gegebenenfalls verdächtige Personen in Ihrer Nähe stehen. 7. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie zum Beispiel durch aggressives Auftreten aus dem Fahrzeug gelockt werden sollen, bleiben Sie sitzen und verständigen Sie über die "110" die Polizei.

