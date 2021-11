Polizei Köln

POL-K: 211121-4-K Fußgänger frontal von Mercedes erfasst

Köln (ots)

Eine 46-jährige Mercedes-Fahrerin hat am Freitagabend (19. November) gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung Maarhäuser Weg/Hansestraße in Köln-Gremberghoven einen Fußgänger (57) frontal erfasst und schwer verletzt. Laut Zeugenaussagen soll der 57-Jährige die Straße zuvor bei Rotlicht betreten haben. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Kölner zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die 46-Jährige und ihre beiden Kinder (m10, w13) sowie die Tochter des Unfallopfers (15) erlitten einen Schock und wurden durch die Feuerwehr betreut. Polizisten stellten den Unfallwagen sicher. (mw/rr)

