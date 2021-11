Polizei Köln

POL-K: 211122-1-K Radfahrerin von Chevrolet erfasst - Krankenhaus

Köln (ots)

Ein 72-jähriger Autofahrer hat am Sonntagnachmittag (21. November) in Köln-Junkersdorf eine Radfahrerin (27) beim Rechtsabbiegen mit seinem Chevrolet erfasst und schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen soll der Kölner gegen 14.30 Uhr von der Horbeller Straße auf die Dürener Straße abgebogen und mit der in Richtung Frechen fahrende 27-Jährige im Kreuzungsbereich zusammengeprallt sein. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte mit einem gebrochenen Sprunggelenk in eine Klinik. (mw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell