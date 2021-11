Polizei Köln

POL-K: 211117-1-K Raubopfer erkennt Angreifer wieder - zwei Festnahmen

Köln (ots)

Am Montagmittag (15. November) haben Polizisten zwei mutmaßliche Räuber, eine 37-jährige Frau und ihren 34 Jahre alten Lebensgefährten, in der Innenstadt festgenommen. Die beiden stehen unter dringendem Tatverdacht einen Kölner (51) am Vormittag des 10. Oktobers auf dem Mauritiussteinweg im Stadtteil Altstadt-Süd zusammengeschlagen, schwer verletzt und ausgeraubt zu haben. Der Attackierte hatte bei dem Überfall diverse Gesichtsfrakturen erlitten, musste in einer Klinik operiert und mehrere Tage stationär aufgenommen werden.

Der 51-Jährige hatte die mutmaßlichen Täter am Montag auf dem Friesenplatz wiedererkannt und die Polizei gerufen. Mitarbeiter der polizeilichen Videobeobachtung nahmen die beschriebenen Tatverdächtigen umgehend in den Fokus und lotsten Streifenwagenbesatzungen zu ihnen - Festnahme. Ein Haftrichter schickte beide in Untersuchungshaft. (cr/as)

