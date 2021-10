Polizei Köln

POL-K: 211028-4-K Fahrgast stürzt nach Vollbremsung in Linienbus

Köln (ots)

Nach der Vollbremsung eines Linienbusses (Fahrer: 47) auf der Richard-Wagner-Straße in der Kölner Innenstadt hat sich ein weiblicher Fahrgast (48) bei einem Sturz eine Rippenfraktur zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen soll die Fahrerin (25) eines VW Polo unmittelbar vor dem Bus gegen 15.20 Uhr über die parallel führende Busspur nach links in die Brüsseler Straße abgebogen sein. Die Autofahrerin war zunächst in Richtung Aachener Straße weitergefahren. Zeugen hatten sich das Kennzeichen des Wagens gemerkt, so dass Polizisten die 25-Jährige kurz darauf an ihrer Wohnaschrift antrafen und ihren Führerschein beschlagnahmten. (mm/cs)

