POL-K: 211004-1-K Filialleiter bei bewaffnetem Raubüberfall geknebelt und gefesselt

Nach einem bewaffneten Raubüberfall in einem Supermarkt in Köln-Junkersdorf haben am Montagmorgen (4. Oktober) etwa zehn Angestellte den Räuber (24) verfolgt und vor dem Discounter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Polizisten fanden bei ihm eine Softair-Pistole, ein Messer sowie das zuvor entwendete Bargeld.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Räuber den Supermarkt auf der Horbeller Straße gegen 6.45 Uhr betreten und den 37 Jahre alten Filialleiter mit der Pistole zur Herausgabe von Bargeld aus einem Safe gezwungen haben. Anschließend soll er den 37-Jährigen gefesselte und geknebelt haben, bevor er aus dem Büro flüchtete. Der Filialleiter befreite sich und machte seine Angestellten über eine Lautsprecherdurchsage auf den Überfall und den gerade flüchtenden Räuber aufmerksam. (jk/de)

