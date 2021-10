Polizei Köln

POL-K: 211001-6-K/LEV Corona-Soforthilfebetrug: Polizei durchsucht Wohnungen und Testzentrum

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In mehreren bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Verfahren wegen Verdachts des unrechtmäßigen Bezugs von NRW-Soforthilfen sowie der unrechtmäßigen Abrechnung von Corona-Tests zum Nachteil der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein hat die Polizei am Mittwochmorgen (29.September) in Leverkusen und den Kölner Stadtteilen Kalk, Mülheim, Buchheim und Humboldt-Gremberg mehrere Privatwohnungen sowie drei Testzentren in Humboldt-Gremberg, Rath/Heumar und Leverkusen-Hitdorf durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Polizeibeamten schriftliche Unterlagen über betriebswirtschaftliche Auswertungen, Mobiltelefone und Laptops. Gegen die sechs miteinander verwandten Beschuldigten besteht der Verdacht des Subventionsbetruges und des Betruges; der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. (mm/de)

