Polizei Köln

POL-K: 210927-4-K Ersthelfer reanimieren gestürzten E-Bike-Fahrer (71)

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr in Köln-Rodenkirchen mit einem schwerverletzten E-Bike-Fahrer (71) am Samstagmittag (25. September) hat das Verkehrskommissariat 2 die Ermittlungen zum derzeit unklaren Unfallhergang aufgenommen. Nach aktuellem Ermittlungstand war der 71-Jähriger auf der Sürther Straße in Richtung Norden unterwegs und wollte geradeaus durch den Kreisverkehr fahren. Als ein Autofahrer (53) vom Parkplatz der Bezirksportanlage in den Kreisverkehr einfuhr, stürzte der Radfahrer und blieb bewusstlos liegen. Ersthelfer reanimierten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die den Schwerverletzten in ein Krankenhaus fuhren. (mm/cs)

