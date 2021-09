Polizei Köln

POL-K: 210927-2-K Kia bleibt nach Alleinunfall auf Fahrerseite liegen - Fahrer leichtverletzt befreit

Köln (ots)

Am Montagmorgen (27. September) ist ein 86 Jahre alter Autofahrer mit seinem Kia in einer Tiefgaragenzufahrt auf der Schaafenstraße über eine Begrenzungsmauer auf die Fahrerseite gekippt. Rettungskräfte befreiten den leichtverletzten Senior und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (as/cs)

