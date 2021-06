Polizei Köln

POL-K: 210623-2- K Erneut zwei Stürze mit E-Scootern - Krankenhaus

Köln (ots)

Bei Stürzen mit E-Scootern sind am Dienstagabend (22. Juni) innerhalb weniger Minuten in den Stadtteilen Deutz und Porz zwei junge E-Scooter-Nutzende (w19,m14) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Beiden vorsorglich mit Schürfwunden in Krankenhäuser.

Gegen 18.45 Uhr war der 14-Jährige mit seinem E-Scooter weggerutscht, als er in Höhe der Kreuzung Bergerstraße/Humboldtstraße den Fußgängerüberweg in Richtung Frankfurter Straße überquerte. Bei dem nachfolgenden Sturz fiel der Tretroller auf den Fuß des Jugendlichen.

Nur zehn Minuten später geriet die 19 Jahre alte Frau mit ihrem Leih-Scooter auf einem Schotterweg unterhalb der Hohenzollernbrücke ins Straucheln. Eigenen Angaben nach blieb die 19-Jährige während der Fahrt an den losen Steinen hängen und stürzte. (al/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell