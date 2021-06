Polizei Köln

POL-K: 210604-6-K Kölnerin von Räuber niedergeschlagen - Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 21. Mai Ziffer 6

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4922013

Mit einem Phantombild fahndet die Polizei Köln nach einen etwa 35 bis 50 Jahre alten und 1,70 - 1,80 Meter großen Mann, der am 19. Mai eine 30-Jährige Kölnerin in der Germaniastraße überfallen hatte. Der als ungepflegt beschriebene Gesuchte war mit einer dunklen Jacke, hellblauer Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Nach ersten Ermittlungen hatte der Unbekannte seinem Opfer die Handtasche geraubt und die auf dem Boden liegende Frau geschlagen und getreten. Das Kriminalkommissariat 14 bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (ph/rr)

Das Phantombild kann unter dem folgenden Link abgerufen werden : https://url.nrw/F0053

