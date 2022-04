Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Kleinbrand an der B57 in Marienbaum

Xanten (ots)

Dienstag, 19.04.2022, 10:55 Uhr - Am Dienstagvormittag geriet aus ungeklärter Ursache ein Mülleimer an einer Bushaltestelle an der Kalkarer Straße(B57) in Xanten-Marienbaum in Brand.

Das Feuer wurde durch die eingesetzten Kräfte des Löschzuges Xanten-Nord mittels Kleinlöschgerät schnell gelöscht. Der Einsatz konnte nach ca. 15 Minuten beendet werden.

