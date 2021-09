Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Eingeschränkte Erreichbarkeit am 16.09. und 17.09.2021

Hauptzollamt Schweinfurt nur per E-Mail erreichbar

Ein Dokument

Schweinfurt (ots)

Das Hauptzollamt Schweinfurt in der Brückenstraße ist aufgrund der Umschaltung der Telefonanlage

am Donnerstag, 16.09. und Freitag, 17.09.2021 telefonisch nicht erreichbar.

Die Erreichbarkeit per E-Mail bleibt davon unberührt. Zudem sind die anderen Dienststellen des Hauptzollamts in Schweinfurt nicht davon betroffen. Ab Montag, den 20.09.2021, stehen Ihnen die Bediensteten des Hauptzollamts wieder in gewohnter Weise zur Verfügung.

Original-Content von: Hauptzollamt Schweinfurt, übermittelt durch news aktuell