HZA-SW: Infowochen beim Hauptzollamt Schweinfurt kurz vor Bewerbungsschluss:/ Telefonaktionstage am 7. und 13. September und/ Infoveranstaltungen für persönliche Gespräche

Schweinfurt (ots)

Kurz vor Bewerbungsschluss am 15. September 2021 informiert das Hauptzollamt Schweinfurt noch einmal intensiv über die Arbeit des Zolls im Allgemeinen und über die Karrieremöglichkeiten im Besonderen. An zwei Telefonaktionstagen und zwei Infoveranstaltungen in Präsenz gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich aus erster Hand über die abwechslungsreiche Arbeit und die Ausbildung oder verschiedene Studiengänge beim Zoll zu informieren.

Telefonisch erhalten Schülerinnen und Schüler, Eltern und Interessenten Auskunft über die Ausbildung oder ein Duales Studium beim Zoll am Dienstag, 07.09.2021 und Montag, 13.09.2021 jeweils zwischen 10 und 15 Uhr. Rufnummer 09721/6464 - 1014

Persönlich können Fragen gestellt werden am Samstag, 04.09.2021 von 10 bis 14 Uhr auf dem Schillerplatz in Schweinfurt und Samstag, 11.09.2021 von 10 bis 14 Uhr auf dem Maxplatz in Bamberg.

Die Aktionen richten sich an Spätentschlossene, die im Jahr 2022 eine Ausbildung oder ein Duales Studium beginnen möchten.

Am 07.09. und 13.09.2021 steht ein Team aus Ausbildungsberaterinnen und -beratern bereit: Rufnummer 09721/6464 - 1014. Auch Kontaktaufnahme per E-Mail ist möglich: nachwuchswerbung.hza-schweinfurt@zoll.bund.de.

Infoveranstaltungen:

Der Nachwuchs-Bus des Zolls macht in Schweinfurt auf dem Schillerplatz am 04.09.2021 und in Bamberg auf dem Maximiliansplatz am 11.09.2021 Station. Auf den öffentlichen Plätzen bieten Ausbildungsberaterinnen und -berater unter freiem Himmel persönliche Gespräche unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzbestimmungen an.

Hintergrundinfos:

Die Ausbildung oder das Studium beim Zoll starten jeweils zum 1. August. Bewerbungsschluss für Einstellungen im mittleren oder gehobenen Dienst ist der 15. September 2021.

Das Hauptzollamt Schweinfurt ist die regionale Dienststelle des Zolls in Unter- und Oberfranken und beschäftigt rund 600 Bedienstete. Der Zuständigkeitsbezirk umfasst den gesamten Regierungsbezirk Unterfranken und große Teile des Regierungsbezirks Oberfranken.

Die Hauptverwaltung befindet sich in Schweinfurt. Darüber hinaus sind dem Hauptzollamt weitere Außenstellen in Schweinfurt, Bamberg und Würzburg (Dettelbach-Mainfrankenpark) sowie sechs Zollämter (Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Dettelbach-Mainfrankenpark und Schweinfurt) angegliedert.

Aktuelle Informationen hierzu finden Sie auf www.zoll.de.

