HZA-SW: Weltzolltag 2021 - Der deutsche Zoll als Schlüsselelement nachhaltiger Lieferketten/ Weltzolltag 26.01.2021

Im grenzüberschreitenden Warenverkehr ist der Zoll ein notwendiger Bestandteil internationaler Lieferketten. Diese Schlüsselfunktion nimmt die Weltzollorganisation mit ihrem diesjährigen Motto zum Weltzolltag auf: "Der Zoll stärkt die Wiederherstellung, die Erneuerung und die Widerstandsfähigkeit nachhaltiger Lieferketten".

Was wäre die deutsche Wirtschaft ohne eine gut aufgestellte Zollverwaltung? Lieferketten würden nicht wie erforderlich schnell und sicher vom Zulieferer über den Produzenten bis zum Endkunden laufen, Produktionsabläufe wären gestört und Im- wie Exporte würden verzögert. Die schnelle und sichere Zoll-Abfertigung der heute über Grenzen hinweg just in time gehandelten Waren hat für das Funktionieren global ausgerichteter Volkwirtschaften wie der deutschen maßgebliche Bedeutung.

In Deutschland sind rund 43.000 Beschäftigte des Zolls jeden Tag für die gerechte und sichere Erhebung der Staatseinnahmen, für ein gerechtes und sicheres Sozialsystem und für den Schutz von Sicherheit und Ordnung für Wirtschaft, Bürger und Staat im Einsatz. "Oftmals bewältigen die Zollbediensteten dabei einen wichtigen Spagat, indem sie Abfertigungen schnell und verlässlich ermöglichen, gleichzeitig aber auch gesetzliche Einschränkungen und Verbote zum Schutz der Wirtschaft und Verbraucher im Blick behalten und prüfen," unterstreicht die Leiterin des Hauptzollamts Schweinfurt, Regierungsdirektorin Franziska Schubert. Das Hauptzollamt Schweinfurt ist die regionale Dienststelle des Zolls in Unter- und Oberfranken und beschäftigt derzeit 616 Bedienstete. Über 120 Beschäftigte des Hauptzollamts Schweinfurt arbeiten im klassischen Bereich der Abfertigung bei den sechs Zollämtern der Region. Sie verwalten die Warenströme der Ein- und Ausfuhr und fertigen internationale Post- und Paketsendungen ab. Darüber hinaus nehmen sie seit 2014 oftmals eine Kontaktstellenfunktion für die Kraftfahrzeugsteuer wahr.

Besonders in der ersten Pandemie-Zeit im Frühjahr vergangenen Jahres als es auch darum ging, lebenswichtige Medizinprodukte wie Beatmungsgeräte und Schutzausrüstung schnell und zügig abzufertigen, zeigte sich die Kompetenz des deutschen Zolls. Mit modernen, weitgehend digitalisierten Abfertigungsabläufen, vernetzt mit den Partnerbehörden sowie vorbildlichem Einsatz der Abfertigungsbeamtinnen und -beamten konnten die Produkte zügig an internationale Organisationen und den Großhandel EU-weit verteilt werden.

Nach der letzten Logistik-Studie der Weltbank ist der deutsche Zoll 2018 als weltweit führend ausgezeichnet worden. Auch regional sieht die Hauptzollamtsleiterin Franziska Schubert die Zollämter gut aufgestellt: "Die Zöllnerinnen und Zöllner an den Zollämtern des Hauptzollamts Schweinfurt sind sehr engagiert und erfüllen ihre Rolle als Ansprechpartner der Wirtschaft in hervorragender Weise."

Hintergrundinfos:

Das Hauptzollamt Schweinfurt ist die regionale Dienststelle des Zolls in Unter- und Oberfranken und übergeordnete Behörde der Zollämter in Aschaffenburg, Dettelbach, Schweinfurt, Bamberg, Bayreuth und Coburg. Seit Anfang des Jahres tragen die Zollbediensteten an den Zollämtern die blaue Dienstkleidung des Zolls.

Allgemeine Informationen zur Arbeit des Zolls stehen auch auf www.zoll.de zur Verfügung.

Mehr Informationen zum Weltzolltag erhalten Sie unter http://www.wcoomd.org/en/about-us/international-customs-day/icd-2021.aspx.

