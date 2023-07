Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen beschlagnahmt 83 Kilogramm Khat im Reiseverkehr

Am 05. Juli 2023 kontrollierte der Zoll am Frankfurter Flughafen das Gepäck von Reisenden eines Fluges aus Tel Aviv. Ein Mann mit zwei Reisekoffern, der den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren passieren wollte, wurde von Zollbeamten zur Kontrolle angehalten. Zunächst wurden die Koffer geröntgt, darin enthaltene Pflanzen zeichneten sich ab. Die weitere Überprüfung ergab, dass zwei weitere Koffer mit dem gleichen Inhalt auf diesen Mann eingecheckt waren. In allen vier Koffern be-fanden sich ausschließlich mit weißem Papier ummantelte, grüne Strauchpflanzen, augenscheinlich Khat. Für alle vier Koffer ergab sich eine Gesamtmenge von rund 83 Kilogramm Khatpflanzen. Gegen den 36- jährigen mutmaßlichen Schmuggler wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Das Khat wurde beschlagnahmt.

